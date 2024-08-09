巿建局公布開展馬頭圍道/落山道重建項目　地盤總面積2122平方米

市區重建局今日（9日）公布展開土瓜灣馬頭圍道/落山道重建項目，地盤總面積達2,122平方米。項目界線東面毗連馬頭圍道，南面毗連一後巷、西面毗連市建局於靠背壟道/浙江街的公務員合作社試點計劃項目，北面則毗連落山道。項目中涉及馬頭圍道324號至354號雙數號樓宇，受影響業權約112個，預計受影響住戶約180戶，受影響地舖商戶約20間，現有樓宇樓齡達55年或以上，局方於今日進行凍結人口調查。

項目預計2033至2034年落成，總樓面面積約14,200平方米，住宅樓面約11,830平方米，樓高限制為120米，預計可發展230個住宅單位。樓下位置則會發展成商舖，樓面面積約2,360平方米。市建局指，是次發展項目主要為以「輕資本」形式，連結區內西面住宅及東面社區設施，建議延伸地下購物街連接港鐵站，同時配合區內的公務員合作社試點項目。

是次項目預計涉款十多億港元，在重建項目中算較少，市建局規劃及設計總經理關以輝就指，有關項目為「輕資本項目」，局方希望透過以較低成本的方式，協助區內的發展。至於計劃賺或蝕，他就表示項目要待約十年後才會落成，難以預測未來市場情況，亦未決定項目會交由發展商抑或局方負責。

項目收購方案有3種。自住物業業主可獲以「假設以重置單位7年樓齡的價值」呎價作計算的現金補償，並有「樓換樓」選項。非自住的住宅物業業主及非住宅的物業業主，收購金額則為物業市值加適用津貼。至於住宅租客則可獲發特惠津貼，合乎資格者可獲安置。