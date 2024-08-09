男子涉姦智障妻庭上播錄影片段　事主指被告曾稱「射完舒服晒」

一名男子8年前跟輕度智障女子結婚並誕下兒子，到2021年因登記電話號碼事宜爭執，男方涉嫌揚言「攞把刀捅死你同阿仔」，獲法庭保釋期間，他又被指要求事主銷案，之後涉嫌在兒子面前強姦事主，令她懷孕。涉案男子否認強姦、妨礙司法公正及刑事恐嚇3罪，案件今（9日）在高院續審。庭上播片，事主說在酒店房內，被告無理會兒子在場，把她按壓在床，她說不，「唔可以嚇親個仔」，他卻捂着她嘴，在床被下強行強姦她。事後兒子問她「點解唔着衫褲」，她不知怎回答，只着兒子「唔好望過嚟」。

匿名男被告現年44歲，以「Y. S.」作代號。女事主X現年38歲，屬輕度智障。2016年，被告跟X結婚，同年X誕下兒子。控方播放X跟執法部門所作的錄影會面片段。X說，2021年11月21日早上，被告要求X取出身份證，讓他登記電話，X拒絕。被告即瞪大隻眼，「語氣好惡死」地用粗口罵她，侮辱她，鬧她「她蠢」、「成隻豬咁」，是個「八婆」。同晚，被告更向她說「你信唔信我攞把刀捅死你同阿仔，我搵人嚟捉走你個妹」，她好驚，因為不知道被告講真或假，驚她真的會捅死他們。到2021年12月，她送兒子到幼稚園期間，被告向她說「你有精神病又弱智，你又有抑鬱症，邊個會信你講嘢呀」、「快啲嗌你阿妹銷案」。

X續指，12月21日，X跟兒子逛街時，被告現身，着她上酒店房，好讓他把她的胞妹的罪證交予她。被告說「唔會呃你嘅，唔使驚」，在被告再三要求下，她跟兒子一起上酒店房。在房內，被告脫去衫褲全裸，她立刻叫他穿回衣服，謂「唔好咁啦，個仔喺度望住」，惟被告沒有理會，更抱她上床，按着她身體，強行褪下她的褲。她向他說「快啲行開，唔可以嚇親個仔」，想打他，但打不到，因為被告好大力。被告捂住她的嘴，取床被蓋上，「夾硬」把陰莖插入她陰道，並在她體內射精。事後，兒子問她「點解唔着衫褲」，她不知怎回答，着兒子「唔好望過嚟」。被告表示「射完晒啲嘢舒服晒」，入廁所食煙，再叫她不要跟其他人講這件事，否則會公開胞妹罪證，到時胞妹一定會坐監。

案件編號：HCCC205/2022