中港賣淫集團收肉金洗黑錢　拘主腦及骨幹等共39人

自今年5月起，東九龍總區執法部門發現一個活躍區內的三合會組織，透過廣東省的「接頭人」招攬內地女子來港，並安排她們在九龍區不同酒店進行非法賣淫活動，當中收費由600至1,600港元不等，而集團亦會向賣淫女子提供性感內衣、制服、避孕丸、避孕套及日常用品等，然後以大約五五分帳形式拆帳。此外，集團會提供拍照服務，將賣淫女子的性感照片上載至社交平台，從而吸引客人。經配對後，該些客人便會前往指定房間接洽賣淫女子。

有見及此，該部門聯同深圳市的執法部門進行深入情報交流，合作識別出犯罪集團所有成員的身份和他們擔當的角色。經3個月的調查和搜證後，執法部門在昨日(8日)及今日(9日)進行收網，一共拘捕5男34女(17至75歲)，當中包括集團主腦、6名骨幹成員及32名性工作者，部分人懷疑有三合會背景。行動中，警員檢獲大約11萬港元現金，並凍結3個銀行戶口，帳戶內共存有超過435萬港元。調查顯示，該些戶口涉及清洗超過3,000萬港元懷疑犯罪得益。

調查警員講解行動細節，涉案中港賣淫集團會先在內地安排性工作者以雙程證來港，並入住本港一些酒店作賣淫用途。集團成員其後透過Telegram等社交平台，張貼性工作者的性感照片，甚至指示她們穿上校服或特定職業的制服，以此作為招徠。

當嫖客在社交平台指定性工作者提供賣淫服務後，集團成員便會安排交易時間，並指示嫖客到某一酒店附近等候。直至真正交易的前一刻，嫖客才會得知酒店房號，然後獨自上房進行交易。所有性交易均是嫖客直接以現金交予性工作者。

調查發現，集團成員會定時到該些酒店向性工作者收取大約一半的性交易得益，並將收到的現金存入一些用作洗黑錢的本地銀行戶口。警員在後續調查鎖定該些戶口，以及進行深入分析，追查黑錢的流向。

過去兩日，警員判斷時機成熟，該部門與入境處進行聯合行動。昨日早上時分，行動隊伍分別於觀塘區及尖沙咀區的3間酒店進行「放蛇」，並以涉嫌「違反逗留條件」拘捕25名持雙程證來港的性工作者(17至46歲)，另以涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」拘捕一名51歲本地女子及一名持雙程證的30歲內地男子，相信他們是集團骨幹成員，而該名女子被捕時，身懷共約11萬港元現金，懷疑是她當日向性工作者收取的得益。

今日早上，行動隊伍再在全港各區收網，以涉嫌「控制他人賣淫」拘捕集團主腦，以及另外兩名骨幹成員(27至46歲)，當中部分人懷疑是黑社會成員。同時，警員以涉嫌「洗黑錢」拘捕一名56歲本地女子，懷疑她為涉案集團清洗犯罪得益。而在今次行動期間，該部門與入境處亦在觀塘區採取相應的掃黃行動，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕7名持雙程證來港的性工作者(33至38歲)；另有一名75歲本地男子涉嫌「准許處所用作賣淫」被捕。

初步調查得悉，該賣淫集團的每月營業額高達約300萬港元，執法部門相信，今次行動已成功將相關集團徹底瓦解。