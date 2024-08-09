行為不當停牌45個月　「熊貓大狀」上訴遭駁回

捲入串謀舊樓詐騙案的「熊貓大狀」律師義工團召集人、執業大律師蕭震然，2022年8月遭大律師紀律審裁團裁定3項針對不當行為投訴成立，被下令停牌45個月。蕭震然不服命令提上訴，上訴庭今日(9日)頒判詞，認為蕭震然提出的理據沒有成功機會，駁回逾時上訴申請，下令蕭支付訟費。

蕭震然在2022年被大律師公會裁定3項投訴成立。涉案投訴包括蕭震然在2016年從女事務律師接到案件，於晚上到對方寓所開會，違反須在辦公室開會的守則。蕭在2020年律師紀律常務委員會調查期間，故意提供不實資料及誤導性證據。審裁團下令蕭停牌45個月，另須就整個紀律聆訊支付逾40萬港元懲罰性訟費。

蕭震然不服命令，在2023年2月7日，申請延時上訴及暫緩執行命令。上訴理由包括審裁團沒容許蕭震然盤問投訴人，另認為指蕭的作為是不誠實，是錯誤的裁定。上訴庭在判詞中指，今次命令上訴期限是2022年10月31日，而蕭在翌年2月才提上訴，逾時超過3個月，形容是重大延遲。本案中沒有基礎指審裁團的事實裁斷有錯，而且紀律聆訊並非刑事審訊，當局不一定要向答辯人施警誡或提醒他保持緘默的權利。綜觀所有因素，上訴庭認為本案沒有可供爭議之處，駁回延時上訴申請及暫緩執行命令的申請。

案件編號：CAMP 50/2023