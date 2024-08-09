屠龍小隊案　辯方指黃振強是商業奇才　「籌到錢就指證隊員」

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（9日）在高院續審。辯方繼續結案陳詞，指被告嚴文謙不積極參與「屠龍小隊」的活動，陪審員應思考能否肯定被告曾答應參與計劃。

今日輪到被告嚴文謙代表大律師指，從犯證人、被控方視作「屠龍小隊」隊長的認罪被告黃振強不時迴避問題，又形容黃是「商業奇才」，「有班傻仔幫佢跑出跑入」，籌到大錢後就指證隊員，以獲取最大利益。大狀強調，嚴文謙沒有參與台灣軍訓，亦多次以陪伴女友為由，拒絕黃振強邀約，及拒絕參與示威活動。大狀希望陪審團考慮，控方是否能在毫無合理疑點下，證明嚴文謙參與12月8日的行動，重申陪審員若認為有罪或無罪裁決皆屬合理，最終也要判被告無罪。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023