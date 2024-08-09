慢病共治計劃藥物名單新增數十種　計劃截至8月7日惠及逾5萬人

醫務衞生局（醫衞局）今日（8月9日）公布，慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）本月起藥物名單增加藥物數十項，包括治療慢性疾病的藥物和偶發性疾病的藥物。在診費方面，有數十間參與計劃的服務點會上調診費，最高上調幅度至250港元，將在下月起生效。此外，截至8月7日，已經有超過50,000名市民參與計劃，在完成糖尿病及高血壓篩查的人中，有約40%被確診血糖偏高或患有有關疾病。

慢病共治計劃設有基本藥物名單，從本月起增加其基本藥物名單涵蓋的藥物項目至59項，涵蓋治療慢性疾病的基本藥物（如抗高血壓藥物、抗高血壓補充藥物和調節血脂、降血糖的藥物），以及治療偶發性疾病的基本藥物（如抗生素和治理相關健康問題的藥物）。在政府資助下，獲處方名單所列藥物的參加者毋須支付任何藥費。

醫衞局表示，在檢視參加者的實際需求後，政府由本月起在基本藥物名單增添16項藥物，包括抗高血壓、調節血脂、抗生素和治理相關健康問題的藥物。擴大後的名單由最初的43項基本藥物增至涵蓋59項基本藥物，令家庭醫生有更大彈性，因應參加者的臨床需求處方藥物。在「慢病共治計劃」下，參加者可獲政府提供部分資助，並作為自己健康的第一責任人，以共付模式自行負擔一定的共付額。現時，治療階段的診症共付額由個別家庭醫生自行釐定，並可按既定機制，每年調整一次。今年相關共付額的調整將由9月1日起生效。

在診費方面，現時參與計劃的718個服務點中，672個服務點將維持其治療階段的診症共付額不變，另有8個會下調診症共付額，下調幅度由50至350港元不等，而餘下的38個服務點則會上調診症共付額，上調幅度由20至250港元不等。整體而言，由9月1日起，計劃下有473個個服務點只收取政府建議的150港元或以下的診症共付額。

此外，截至8月7日，已有約56,000名市民參加。在超過32,000名已完成糖尿病及高血壓篩查的參加者中，約13,000名被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓。