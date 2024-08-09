環保署公布泳灘等級　17個水質良好　23個一般

環境保護署今日（9日）公布39個憲報公布泳灘及1個非憲報公布泳灘的最新等級評定結果。當中17個泳灘的水質被評為良好（一級）及23個為一般（二級）。

一級泳灘包括長洲東灣泳灘、石澳泳灘、舂坎角泳灘、南灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、 聖士提反灣泳灘、廈門灣泳灘、赤柱正灘泳灘、洪聖爺灣泳灘、大埔龍尾泳灘、橋咀泳灘、三星灣泳灘、觀音灣泳灘、龜背灣泳灘、蘆鬚城泳灘、上長沙泳灘、淺水灣泳灘。

二級泳灘包括釣魚灣泳灘、海美灣泳灘、近水灣泳灘、加多利灣泳灘、大浪灣泳灘、麗都灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、下長沙泳灘、新咖啡灣泳灘、馬灣東灣泳灘、舊咖啡灣泳灘、中灣泳灘、更生灣泳灘、貝澳泳灘、青山灣泳灘、銀礦灣泳灘、清水灣第一灣泳灘、銀線灣泳灘、深水灣泳灘、汀九灣泳灘、愉景灣大白灣泳灘、塘福泳灘、黃金泳灘。

比較上周公布的泳灘等級，麗都灣泳灘和馬灣東灣泳灘的等級由一級轉為二級。環保署發言人表示，這些泳灘水質的轉變屬一般泳灘細菌水質的正常變動。環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。環保署發言人提醒市民，雖然泳灘的等級反映泳灘於一般情況下的水質，但泳灘的水質在大雨期間及過後或會暫時受到影響，泳客應該避免在風暴或大雨後3天內前往泳灘游泳。