中小企營商氣氛略改善　惟整體就業仍偏軟

中小企營商環境改善。政府統計處今日(9日)發表2024年7月中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數，從今年6月在收縮區域的41.4，上升至上月的41.8，而未來一個月的業務收益展望動向指數為45.4。政府表示，中小企的整體營商氣氛在7月略為改善，但整體就業情況偏軟。

按行業分析，業務收益現時動向指數雖低於50的分界線，但一些統計調查涵蓋的行業的相關指數在二零二四年七月較上月有所上升，特別是商用服務業及進出口貿易業，分別從44.5上升至48.2，以及從42.9上升至45.1。而進出口貿易業新訂單的現時動向指數，從今年6月的44.1，上升至7月的44.8，而未來一個月，即今年8月的新訂單展望動向指數為46.5。

政府表示，中小企的整體營商氣氛在7月略為改善，儘管不同行業表現不一，中小企對未來一個月業務情況的整體預期減弱，整體就業情況偏軟。發言人補充指，雖然環球經濟的各項不確定性會影響營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。