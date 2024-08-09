照顧者悲歌　社區幹事稱社署探訪簡單　學者倡GDP1%用作長者服務

一對分別82及60歲的母子，日前被發現倒斃在觀塘瑞和街寓所，懷疑兒子意外暈倒失救，其患高血壓及糖尿病的母親在無人照顧下亦死亡，再次引起社會對以老護老、隱蔽照顧者的關注。有社區組織幹事表示社署的探訪較為簡單，且社區支援不足，有學者則認為香港應把相當於1%本地生產總值的資源用作長者服務。

勞福局局長孫玉菡表示涉事母子屬綜合社會保障援助計劃受助家庭，根據記錄，當局去年11月曾進行家訪，當時二人並無提及需要特別福利支援。不過，社區組織協會幹事阮淑茵表示，社署保障部家訪的主要目的為審查資產、家庭狀況是否符合綜援資格為主，因此即便有家訪也屬於隱蔽個案。

針對政府設照顧者熱線及平台等措施，阮認為這些做法較被動及覆蓋面不足，而關愛隊的資源及人力有限，部份成員甚至本身也是長者，且不具備相關專業知識，即便可以做到探訪，但做到轉介並不容易。她認為今次事件是一個借鑑，應加大力度識辨隱蔽及高危個案，建議由政府統籌，整合綜援數據、房署雙老家庭資料及18區關愛隊，再有地區外展、街站等，篩選出高危個案。

對於今次已是年內第5宗照顧者悲劇，聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院院長黃於唱表示，今次事件或屬於例外，因男死者可能涉及意外失救，至於其他個案則較多涉及照顧者的憂慮、無力感及抑鬱情緒，而不少照顧者家庭曾使用醫院或社區服務，他認為應在保障私隱的同時，利用這些資料關心照顧者的需要，舉例指如發現長者長期不覆診時應安排上門探望。

黃續指數年前日本人口老化比率達到25%，而日本當局每年用相等於其國內生產總值（GDP）的2%開支投放在長者政策當中，他指與日本相比而言，本港用於長者服務的資源不算多，因香港現時長者人口比例約22%至23%，但用於長者服務的資源約只佔本地生產總值0.6%，因此應考慮把相等於1%的GDP資源用於長者服務，以便增加人手資源識別高危長者。

觀塘區議員柯創盛也認為目前政府識辨個案能力不足，他指觀塘區的長者人口排全港第三高，二區內20日前也有發生照顧者悲劇，以老護老的問題較為普遍，希望政府與關愛隊合作在南區及荃灣區推出的「支援長者及照顧者先導計劃」能盡快推展至其餘16區，形容關愛隊職能如同「探熱針」，起到前線作用，而社署應牽頭非政府組織，做好個案識辨及高危清單。