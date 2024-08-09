灣仔區鼠患最嚴重　政黨倡仿傚英美以大數據滅鼠

本港鼠患問題未解決，食環署早前以「無鼠百分比」顯示地區的鼠患情況，當中灣仔區的無鼠百分比為87.1%，也就是說有12.9%鼠蹤，為港島區中最高。有政黨灣仔支部發起「消鼠奇兵」大行動，望以多渠道方式減少鼠患，並指出私家巷不時有老鼠出沒，但政府無從插手，建議政府成立跨部門小組處理問題。

食環署本月初公布，完成今年上半年的鼠隻活動調查，全港整體「無鼠百分比」為95.1%。署方指首次利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術調查各區鼠隻活動情況，取代以往依靠老鼠咬囓誘餌的普查方法。不過，18區中最差為灣仔區，相關百分比僅87.1%，亦是唯一低於90%的地區，而數據最理想的是西貢區，「無鼠百分比」高達99.4%。

議員梁熙指，灣仔鼠患嚴重，很多鼠患問題出現在私家地方，可參考外國的滅鼠方法，而港府強調利用科技處理鼠患問題，他舉例可參考美國華盛頓透過大數據估計老鼠洞穴位置再處理的方式，準確率高達80%，而數據組成是透過市民舉報，加上閉路電視片段等搜集。至於目前有使用的老鼠膠易中「副車」，如貓狗等，同時也會令老鼠皮開肉裂，可以仿傚英國以乾冰處理鼠患，認為更為有效。對於老鼠出沒在私人地段，或會出現滅鼠盲點。不過，梁就指政府仍有方法可以處理，因為若接獲市民投訴，食環署有權向私家地方業權人發出「妨擾事故通知」，甚至向法庭申請命令。

該政黨灣仔支部主席周潔冰就指，「消鼠奇兵」行動在5月、6月舉辦防治鼠患講座，7月至8月5日則進行問卷調查，成功回收813份問卷，結果顯示41%居民對區內環境衛生表示滿意；47%人士表示一般，有12%受訪者感到不滿意。她指，大部分居民皆稱有遇到老鼠，嚴重區域在鵝頸街市、愛群區日善街、銅鑼灣永興街等私家巷位置，建議政府成立跨部門工作小組改善情況，支援改善私家街管理，不要讓其成為「老鼠溫床」。