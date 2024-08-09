過去一周再添2宗類鼻疽個案　今年已發現7宗

衞生署衞生防護中心今日（９日）表示，過去一星期（8月2日至8日），本港再錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案，分別涉及一名42歲女子，列為輸入個案，及一名有長期病患的62歲男子。

中心指，首宗個案為輸入個案，涉及一名42歲女子。她於7月初在海外居住地因腳部傷口疼痛及腫脹於當地求醫。病人於7月20日抵港，並於7月29日因症狀持續到將軍澳醫院急症室求醫。病人的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，獲安排入院接受治療。病人情況一直穩定。流行病學調查顯示，病人於潛伏期內在海外居住，其傷口曾於當地接觸土壤和泥水。

第二宗個案涉及一名有長期病患的62歲男子，居於屯門。他於7月初因咳嗽向私家醫生求醫，其後於八月一日因發燒、持續咳嗽和氣促到博愛醫院急症室求醫，同日入院接受治療。病人現時情況嚴重。他的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。

本港今年共錄得7宗類鼻疽個案。2023年共錄得17宗類鼻疽個案。