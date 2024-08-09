房地產市道低迷　政黨聯同地產代理業會見金管局　要求放寬銀行按揭

樓市「辣招」雖已全撤，但房地產市道卻仍然低迷。有政黨聯同多個地產代理商會，今日(9日)與金融管理局會面，反映地產代理業界的經營苦況，他們認為目前除了高息環境，銀行收緊按揭也是導致樓市不景的一項因素，呼籲當局同銀行業商討，理順按揭申請的程序，並要落實金管局早前所提出，不要求按時供款按揭客戶提前還款的建議。

經民聯副主席、議員林健鋒表示，房地產市場同本港經濟息息相關，因此樓市要活，不能一潭死水，可是近期有部分銀行收緊住宅按揭，甚至乎不做樓宇按揭。他指有個案是買家向銀行申請按揭，然而銀行的審批過程出乎意料地長，過了成交期還有未完成按揭批核，結果無奈要撻訂。在樓價下調，租金上升的當下，有人打算購入細單位，冀藉着收取租金養老，但礙於銀行收緊納米樓的按揭，結果失去預算。另一方面，有銀行收緊按揭申請人的年齡要求，把75減供款人年齡的做法，下調至65減供款人年齡。由於供款期縮短，令到有換樓需要的家庭，置業方面會更審慎。除住宅外，工商舖按揭亦同樣收緊，有可能其影響營商者的資金周轉。他形容某些銀行「揀飲擇食」，令到工商舖位價格受壓，可能會造成房地產的惡性循環。加上現時息口高 期待盡快減息，料幫助中小企和小業主紓緩重擔。

他續指，明白目前的市道，銀行對按揭的興趣大減，建議銀行可以對有經濟實力和穩定收入的按揭申請人預先審批，以免妨礙樓房的買賣交易。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮指收到好多客戶反映，把樓市撤辣後銀行收緊按揭，亦有正常供款的工商舖的業主，遭銀行追收按揭或加息。希望銀行面對有穩定收入的按揭申請人能正常地做按揭，銀行亦不要向正常供款的工商舖業主要追收按揭。

香港專業地產顧問商會會長汪敦敬指金管局在3月28日推出9招支持中小企融資，當中包括不要求按時供款客戶提前還款，然而許多市民都對9招並不全部清楚，若可明瞭當中的內容和細節，對樓宇按揭人士應有幫助。他又指本地銀行是賺錢的，且盈利不錯，相信多些溝通，有關按揭的問題定可解決。