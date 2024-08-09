科大首創手性構型界面微結構　提高鈣鈦礦太陽能電池耐久度

香港科技大學研究團隊首創一種手性構型的介面微結構，用於鈣鈦礦太陽能電池。該創新介面概念大幅度提高了電池的可靠性和光電轉換效率。研究團隊表示，該研究是從天然手性材料中獲得靈感，極大提高了器件的耐久度。此外，這個技術日後若能克服耐久性問題，將具有極高的能源市場價值，在太陽能領域有很大應用前景。

研究人員發現，鈣鈦礦太陽能電池各功能層之間的介面附著力不夠強，是導致器件耐久性技術問題的科學根源之一。科大化學及生物工程學系副教授周圓圓及其研究團隊表示，其從天然手性材料的機械強度中獲得靈感，在鈣鈦礦太陽能電池中獨創性地構建了手性結構介面，有效提高了耐久性。

研究團隊在鈣鈦礦吸光層和電子傳輸層之間嵌插了一層基於R-/S-甲基苄基銨的手性結構中間層，構建了一個堅固且具有彈性的異質介面。經封裝的太陽能電池在國際電工委員會（IEC）61215太陽能電池標準下，經過200次在攝氏-40度和攝氏85度之間的循環，合共1,200小時的測試後，仍保留了92%的初始轉換效率。

周圓圓稱，團隊已經看到了鈣鈦礦太陽能電池商業化前景，這些電池已經展現出非常高的光電轉換效率，一旦最終能克服在現實場景服役的耐久性問題，將具有極高價值。該發現在未來太陽能領域具有很大的應用前景，受惠於增強的器件耐久性和能量轉換效率，日後基於該技術的鈣鈦礦太陽能電池組件將能夠在各種天氣條件下可靠地運行，達致長時間的持續發電。