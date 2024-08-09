熊貓安安離世前研究公布　海洋公園指有助評估動物健康狀況

海洋公園的大熊貓安安在2022年已離世，享年35歲，不過在其離世前海洋公園有對其進行一列研究及調查。研究團隊表示，目前對老年動物的研究不多，而這項關於安安的行為研究為大熊貓生物學及生態學帶來了難得的貢獻，研究結果不僅有助園區更了解所照顧動物的健康情況，還能提升所照顧動物的栖息地，並且不同的動物也能採用。

熊貓安安在離世前研究團隊就牠的日常生活進行了一項長達31個月的研究。團隊於2019年7月至2022年1月期間，反覆觀察牠的活動軌迹及對棲息地的喜好，累積觀察時數達422.5小時。團隊將「香港賽馬會四川奇珍館」內兩個棲息地區域的15條路徑分類為少於20度角的緩坡，和多於20度角的斜坡，並透過現場觀察和影片分析，了解安安對不同斜度路徑的喜好。

研究項目負責人馬思慧表示，研究發現安安懂得透過選擇停留位置及路徑，減低體力消耗。除了喜愛在接近休息室的位置活動，牠對上落斜坡的路徑亦有不同偏好，上坡時傾向使用較平坦的緩坡，下坡時則會使用較斜的陡坡，因此上坡的路徑亦會有所延長，此行為模式和野外大熊貓相符。

馬思慧表示，這套突破性的路徑分析研究方法，能協助評估所照顧動物的健康狀況，例如足部和肌肉骨骼系統的健康、關節炎狀況等，分析結果亦提供客觀的數據，顯示老化及疾病如何影響動物的生活模式。研究結果亦可用於提升動物棲息地，以及令動物長期護理精益求精。馬思慧還表示，海洋公園所研發的這套路徑分析方法容易操作，可應用於不同物種，而其他動物設施亦可跟隨。