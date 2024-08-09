發展局指約有千棵榕樹受蛾蟲影響　樹葉雖被啃但無礙健康

近年氣候變化，朱紅毛斑蛾的數目有所增加，本港多區樹木亦受朱紅毛斑蛾蟲害影響，蛾蟲啃食樹葉，令樹木葉片減少，外觀變差，但發展局指，這不會對樹木的整體健康和結構狀況造成嚴重影響，大部份樹木都會重新長出新葉。部門近年治蟲後，本港受蛾蟲影響的榕樹數目已由2021年的高峰時期超過4000多宗減至現時約1000宗。

發展局樹木管理辦事處（樹木辦）一直聯同各樹木管理部門，根據廣被國際接納的最佳作業方式－「綜合蟲害管理方法」(Integrated Pest Management, IPM)，因應蛾蟲的生命周期及習性，採取針對性防治措施，務求清除蛾蟲而不損害樹木。有關措施包括，利用竹/草蓆、麻布袋或低黏性膠紙包裹樹幹，捕捉在樹幹上活動的幼蟲；於蛾蟲結繭期間，加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹，緩減下一階段成蟲羽化的數量。

若相關措施未能有效控制蛾蟲數量，部門會謹慎考慮樹木地點、健康狀況和保育價值等因素，適當噴灑除害劑或運用土壤及樹幹注射法，幼蟲啃食樹葉後便會死亡。在施用除害劑時，部門會遵循相關工作守則及程序，以免影響環境和公眾。