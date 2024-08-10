東方日報A1：難扭營商頹勢　餐飲零售續尋底

經濟不景、百業叫慘，政府統計處昨日發表7月份中小型企業業務狀況按月統計調查結果，中小企業務收益的現時動向指數僅為41.8，處於收縮區域，且遠遠低於50的分界線。細看不同行業的表現，飲食業的業務收益動向指數由6月的33.3下降至7月最新的31.4；零售業亦由6月的39.9進一步下降至7月的35.8，兩個行業可謂低處未算低。另一方面，旅遊業監管局再接獲4間旅行社於過去一月停業的通知，有學者認為，中小企不同於大型企業，抵禦衝擊能力較低，加上來港旅客不足，飲食業、零售業等中小企無法受惠，令他們對經濟前景的看法更趨悲觀。

政府統計處的上述動向指數是每月搜集600間中小企固定數據編製而成，當指數高於50就表示業務情況普遍向好，低於50則表示情況恰恰相反。最新公布的7月份中小企業務收益的現時動向指數為41.8，與今年6月的41.4同處收縮區域。按行業分析，調查中所選定的行業業務收益現時動向指數均低於50的分界線，飲食業及零售業尤其低迷。

飲食業的業務收益動向指數最新只有31.4，較6月的33.3再度下降，行內僱用人數的現時動向指數亦由6月的48.3下跌至46.3，顯示行業僱用人手呈下降；零售業的6月份的業務收益動向指數已低至39.9，7月份再跌至35.8，行內僱用人數的現時動向指數亦只47.9，較6月份的49.2同樣再收縮。

個別行業中，只有3個行業錄得輕微上升，包括批發業、商用服務業及進出口貿易業，惟批發業只由37.2升至39.1，仍未突破40。政府發言人認為，中小企的整體營商氣氛在7月略為改善，但不同行業表現不一，中小企對未來一個月業務情況的整體預期減弱，整體就業情況偏軟。

中小企經營困難，旅遊業監管局的網頁亦指，7月再有4間旅行代理商的牌照日期屆滿，並向旅監局提出有意停止經營，其停止經營日期均介乎於今年6月底至8月初。翻查旅遊業界的牌照相關數據，當中持牌旅行代理商的業務許可證由去年7月31日的1,332，減至今年同期的1,266；導遊牌照亦同樣下跌近百個；領隊牌照更由約1.2萬個下跌近千個至約1.1萬個，反映旅遊業僱用人數正在減少。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，數字反映行業氣氛仍然「麻麻」，且從市面仍有不少「吉舖」來觀察，亦足見本港營商環境未見樂觀。李又指出，香港國際機場在疫情前的客運量達7,150萬人次，但在2023/24年度客運量只達4,520萬人次，坦言「入境根本無咩人來」，難以帶動零售和餐飲業的中小企；他又指雖然有部分大型航空企業或對本港經濟前景樂觀，但中小企「無咁多實力」，抵禦衝擊能力較低，對於目前本港營商環境「見唔到曙光」。

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