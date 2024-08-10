本港無人駕駛技術達第4級別　8輛自動車進行道路測試

運輸及物流局局長林世雄表示，本港的無人駕駛自動車測試進行得如火如荼，目前共有6間機構於5個不同地點，為8輛自動車進行道路測試，本港無人駕駛技術發展進度可與內地以至世界各地看齊。他預計今明兩年內將測試其他自動車項目，包括由機場管理局投資興建及營運的「航天走廊」項目，將會為市民及旅客提供自動駕駛運輸服務，來往「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島。

汽車駕駛自動化分級共分為6個級別，即0至5級，其中第5級是汽車駕駛自動化最高級別，即車輛可以在任何路況和環境下完全自動駕駛，毋須駕駛員操控。林世雄在網誌指出，現時正在香港測試的8輛自動車之中，無人駕駛技術已達到「高度自動駕駛」的第4級別，科技發展進度與內地以至世界各地看齊。有關測試路段涵蓋本港不同道路及場景，例如香港科學園、生產力促進局、潭尾建造業輸入勞工宿舍及個別私人屋苑。

林世雄表示，政府的「智慧交通基金」，共資助3個與自動駕駛及7個與車聯網技術相關的項目，總資助金額分別約6,000萬港元和6,700萬港元。他早前曾試坐其中一個在錦綉花園內試行的5G自動駕駛穿梭小巴，認為自動車的表現相當不俗，居民將可以在月內於屋苑內環迴路乘坐自動穿梭小巴。他續指，自動車是未來發展大勢，當局正積極推進業界在本港更廣泛測試和應用自動車，以期盡快讓市民感受自動車技術帶來的嶄新出行體驗。