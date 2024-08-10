上半年逾4.5萬宗罪案　按年升5.6%　近4成4屬詐騙涉款44.8億元

執法部門公布香港今年上半年的治安情況，上半年全港共錄得45,315宗罪案，較去年同期多2,392宗，升5.6%，而整體破案率則為26.3%。詐騙案佔整體罪案近4成4，總共有19,897宗，較去年同期增加1,154宗，其中6成2涉及網上騙案。各類騙案涉及總金額為44.8億港元，較去年同期急升66.5%。其中投資騙案總損失為15.5億港元，佔總損失金額34.5%。部門特別指出，今年開始出現「假客服」騙案，相關類型案件數量不斷上升，單單7月就錄得1,111宗，累計今年首七個月就有共2,716宗。

部門指出，騙徒不斷改變行騙手法，例如「電話騙案」的騙徒減少使用「猜猜我是誰」，相關騙案數量大幅下跌61.2%，但今年就開始出現「假冒網購平台、支付平台、電訊公司等客服」的新手法，單單上半年已錄得1,605宗，帶動整體騙案上升。騙徒會假冒平台的客服、銀行職員等，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，從以盜取帳戶內的資金。

部門續指，今年上半年的整體罪案數字較去年同期升5.6%，多項主要罪案錄得跌幅，其他罪案的升幅大多在數個百分點以內，整體治安狀況平穩。雖然騙案在今年上半年的升勢較前兩年同期有所放緩，但數字仍然高企，涉及的損失金額龐大。部門會繼續強化各類防騙工作，亦呼籲市民將防騙資訊帶給身邊家人及朋友。