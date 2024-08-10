三大行動反罪惡及黑幫活動　掃黃賭毒及假證工場拘逾500人

今年6月中旬開始，執法部門展開「雷霆2024」的執法行動，打擊暴力罪案、黑社會活動及其收入來源。期間，執法部門亦分別採取代號「逸影」及「銳進」行動，至今共拘捕511人。

就「逸影」行動方面，前日(8日)至今日(10日)，警員於全港各區突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，成功拘捕250男175女(16至80歲)，包括52名非華裔人士，各人分別涉及「洗黑錢」、「串謀詐騙」、「准許處所用作賣淫」、「管有違禁武器」、「販運或管有危險藥物」、「搶劫」、「自稱三合會成員」等罪名。

行動中，執法部門除了搗破3個由黑幫操控的非法賭檔外，前晚亦根據線報，搜查一個位於旺角的製造假身份證文件中心，拘捕2名持「行街紙」的越南籍男子(64歲及30歲)，搜出4張假身份證、2張假建造業安全訓練證明書(俗稱綠卡、平安卡)、36張假身份證半製成品及一批製作假證的工具。據了解，假身份證分為高、低兩種品質，前者要價1,600港元、後者則收費1,200港元。

被捕人士涉嫌「偽造身份証明文件」、「管有虛假身份証明文件」及拒捕，不排除他們製造假證予非法入境者，協助他們在港尋找工作。2人稍後將會被落案起訴相關罪名，案件將於後日(12日)在西九龍法院提堂。

而「銳進」行動方面，西九龍總區執法部門一向關注街頭暴力罪案，情報顯示，有兩個非華裔犯罪團夥因非法活動利益產生糾紛，引發一系列嚴重暴力罪案。今年3月至8月期間，該部門針對有關團夥的活動及犯罪得益進行深入的情報收集及調查，掌握他們在區內的一舉一動，並於7月及8月展開大規模的拘捕行動，成功破獲25個位於該區的非法場所，包括毒品儲存倉、賣淫場所、非法賭場、無牌酒吧、冒牌物品倉及私煙倉庫，並拘捕62男24女(16至66歲)，包括19名非華裔人士。

被捕人士當中，有42人持香港身份證、33人持「行街紙」、9人持護照、2人持雙程證。部分人有三合會背景，當中4名非華裔人士相信是團夥內的頭目(33至51歲)，涉嫌「串謀販毒」；其餘被捕人士涉嫌「販毒」、「管理賣淫場所」、「經營賭場」、「無牌售賣酒精飲品」、「管有未完稅香煙」及「管有冒牌物品作售賣用途」等罪名。行動中，一共檢獲約值27萬港元的懷疑毒品、市值51萬港元的懷疑私煙、市值41萬港元的無牌手袋及手錶、27部釣魚機及小量攻擊性武器等，總值高達120萬港元。執法部門相信，今次行動已瓦解該兩個團夥，打擊其主要收入來源。

調查警員指，「銳進」行動可分成3個階段，首階段是針對尖沙咀販毒活動，搗破了3個街頭販毒的地點及3個毒品儲存倉，檢獲約956克懷疑毒品，包括大麻、可卡因及冰毒，並起出約5萬港元現金，拘捕14名非華裔人士。調查顯示，涉案毒販會以正常店舖作掩飾，公然在街頭進行販毒活動。

第二階段是打擊賣淫、非法賭博、無牌酒吧、販賣私煙和冒牌貨，警員突擊搜查11間位於油尖區及深水埗區的非法場所，拘捕59人，包括32名非華裔人士。行動中，警員檢獲大量賣淫活動的用品、27部釣魚機、超過100支烈酒及500支其他酒類，亦檢獲近6.7萬支未完稅香煙，以及聯同海關檢獲一批冒牌手袋、手錶、銀包。

第三階段，執法部門與入境處採取聯合行動，針對販毒集團經常出沒的地方作出檢查，期間於彌敦道36至44號其中一大廈搜查多間店舖，拘捕13名非華裔人士，涉嫌「販賣未完稅香煙」及「違反逗留條件」等罪名。搜查過程中，警員亦在一些隱蔽地方檢獲攻擊性武器。透過上述3階段行動，相信已對相關犯罪團夥的活動起阻嚇作用。