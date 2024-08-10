內地自行注射網購肉毒桿菌　50歲女病人疑中毒三度求醫

女子上月中在內地自行注射美容產品後，疑似肉毒中毒，出現吞嚥困難、發音困難、四肢無力等。在深圳一醫院求診後，在昨日(9日)因徵狀持續到廣華醫院急症室求診。衞生署衞生防護中心今日(10日)正調查個案，再次呼籲市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。中心已將個案通報內地有關當局。流行病學調查仍在進行中。

個案涉及一名50歲女病人。根據病人提供的資料，她於上月16日在朋友深圳家中自行注射經電商平台購買的肉毒桿菌毒素。其後自同月21日起出現吞嚥困難、發音困難、雙眼局部下垂、面部肌肉無力和四肢無力。她於7月24日到深圳一醫院求診，無須入院。她於7月27日因徵狀持續再到同一醫院求診，同日入院，經治療後於7月28日出院。她昨日因徵狀持續到廣華醫院急症室求診，同日入院接受治療。病人目前情況穩定。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

衞生署指，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。