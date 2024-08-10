游水買餸藏殺機　創傷弧菌要識避

創傷弧菌可以致命，市民切勿掉以輕心！暑熱當頭，一到假日各個海灘便擠滿了前來游水消暑的市民，在玩沙戲水之餘亦會大過海鮮癮，但這些活動均有可能染上創傷弧菌。根據衞生署數據顯示，截至今年7月24日，本港因創傷弧菌引起的壞死性筋膜炎個案共獲呈報46宗，其中死亡個案有13宗，佔比大約三成。有醫生建議，有傷口的市民去海灘盡量不要落水，從事處理魚蝦蟹類的工作者也要分外小心。

美國早前有一名網紅和女朋友一起進食生蠔後，感染了創傷弧菌，其女友不幸離世，該名網紅亦躺了8天深切治療部，徘徊鬼門關才總算拾回一命。創傷弧菌的感染途徑有兩種，包括吃了含有創傷弧菌的食物，以及經皮膚傷口的接觸，例如被魚、蝦、蟹等刺傷，又或傷口接觸到海水等。

漁業、餐飲業、海鮮業均屬此病的高危群組。香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，據知曾有行家因一隻中指被魚刺傷，以為沒有甚麼事便自行放膿，但到晚上手指腫得像兩隻那麼大，最後痛得受不了去醫院求診，惟毒素已向手臂擴散，需做手術放毒液出來，後來整手指腐壞，需要切除手指。他解釋指，通常一般鹹水魚的菌量比較少，但淡水魚就一定要小心，因淡水魚的魚潺全都是菌，割傷之後有較高風險。

李建議相關行業的人士，應盡量帶手套劏魚，如果赤手空拳拿把刀就劏魚，被魚鱗或者魚牙割傷了則要小心處理，打破傷風針等；凡是沒有魚鱗的魚也會「比較毒」，大多說的是鹹水魚，例如泥鯭、坑鰜、石頭魚、老虎魚等，這幾類屬最為嚴重。

家庭醫生林永和表示，創傷弧菌可以生存在攝氏20度以上的海水中，例如熱帶和亞熱帶的海域，且在夏天都有機會存活。林又解釋指，創傷弧菌可以有兩個途徑傳染人，包括如果在海水中我們碰巧有傷口，細菌在水中進入了皮膚的傷口，就可以在皮膚傷口裏蔓延發展，引致蜂窩組織炎或壞死性筋膜炎。此外，進食含有這些細菌的貝殼類動物，例如蝦、蟹等，也有機會令特定的群組，譬如免疫力弱的人士導致入侵性腸胃炎，進而有敗血症。

林指出，一般人在有傷口之後的12小時，就有機會出現病徵，而蜂窩組織炎若在24小時還沒處理，很大機會會入血，若72小時內還不處理，便很大機會有生命危險。林建議，最理想的做法是任何海鮮都要徹底煮熟才進食，就是最安全、最少菌。