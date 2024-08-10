車牌拍賣總成交逾165萬元　「SK 1」3.1萬最高價售出

運輸署今日(10日)拍賣350個車輛登記號碼，共售出169個，另24個號碼則以特別費用1,000港元分配予申請人。署方指，拍賣所得的1,651,000港元總款，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。

今日拍賣的車牌中，「SK 1」以全日最高的310,000港元成交，其次是「MB 8」以160,000港元成交，而售價最低的車輛登記號碼售價為1,000港元，分別為AC 3114, YU 9746, GT 3110、BL 2910、CP 9363、 VC 402、ZC 530、 JN 523、RY 1310、 SC 1907、 HB 1117、 XA 207、 CP 924、 AU 9327、 PY 2206、 JL 1979、 DA 6877； DG 6877, DM 4296, AL 1207, YY 2302, JJ 8489, CS 1728, MZ 1208, TY 955 及 BM 1861。

運輸署提醒買家，經拍賣分配的車輛登記號碼，只准用於其名下登記的汽車，而有關登記手續亦須於12個月內辦妥。