東方日報A1：唔扮親友扮客服　套料清空戶口積蓄

騙徒橫行，香港恐淪為「詐騙之都」。執法部門昨日公布香港上半年罪案超過4.5萬宗，較去年同期上升5.6%，詐騙案升勢驚人，今年上半年已有接近兩萬宗，佔整體罪案近44%，涉騙總金額更高達44.8億元，增幅高近67%，當中又以投資騙案最高，達15.5億元。騙徒頻頻得手，與騙徒不時變招有關，執法人員警告本港今年開始出現「假客服」騙案，單是7月已突破千宗，每日平均近36宗，為了加強對騙徒的阻嚇力，部門已主動就幾宗詐騙案向法庭申請加刑。議員葛珮帆認為，本港對詐騙案的懲處及罰則具有一定阻嚇力，惟不少騙徒藏身海外，難以緝拿及懲戒，而互聯網的暗網又有詐騙一條龍服務，其「供應鏈」包括騙案劇本、假身份、受騙人資料一應俱全，這也令本港以至國際騙案數字飆升。

分析過去兩年的上半年，詐騙案件均分別上升52%及42%，鑑於電騙、網騙等各類騙案叢生，執法部門近年已重點打擊騙案，又提高市民防騙意識，惟騙徒亦不斷應變，行騙手法不時推陳出新，例如以往電話騙案常見的「猜猜我是誰」，在部門打擊及宣傳下減少，今年已變身，出現「假冒網購平台、支付平台、電訊公司等客服」的新手法，相關變化亦帶動整體騙案上升。

翻查資料，本港詐騙案自3至4年前開始上升，但部門的整體破案率就相應下跌，由2021年上半年的35.7%，跌至今年同期的26.3%，部門亦特別列出撇除詐騙案後的破案率為44%，反映詐騙案急增導致破案率低下。

新型「假客服」騙案上月就有1,111宗，今年首7個月累計則有2,716宗。騙徒會假冒網上購物平台、支付平台或電訊公司的客服人員，聲稱受害人購買了其收費服務，受害人否認後，「假客服」就會聲稱可以協助取消服務，並將電話轉駁到另一位由騙徒扮成的「假銀行職員」，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取帳戶內的資金，又或者誘使受害人將款項轉帳至指定戶口。

議員葛珮帆指出，現時詐騙罰則不低，最高可判處監禁十多年，相信對本地人有一定阻嚇力。不過，騙案頻生主要原因是海外出現詐騙集團，要將相關人士一網打盡有難度。由於相關集團使用非本地電話卡，就算實施實名登記亦無礙他們行騙。

她又提到，近年暗網上出現「詐騙供應鏈」，由騙案的整個劇本、騙徒要假扮的身份、相關的相片，至到行騙對象的名單及電話均有販售，加上近年不少全球性資料外洩，市民資料、電話隨時已經在黑市流通，令詐騙難度及成本亦大大降低。葛續指，執法部門近年有與內地及國際執法機構交換資訊，亦有提供防騙資訊平台，而私隱署亦計劃修訂《私隱條例》，加強企業對市民資料的保障。不過騙徒手法層出不窮，她認為市民亦必須提高警覺，留意新型騙案資訊及提醒親友，為自身及身邊人作最後把關。

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