江旻憓履新馬會對外事務助理經理　冀回饋社會報答支持和鼓勵

港隊劍擊代表江旻憓在巴黎奧運奪得女子個人重劍金牌後隨即退役，並加入香港賽馬會任職對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager），在公司事務執行總監譚志源轄下的部門工作，今日(11日)正式履新，並隨馬會支持舉辦的「共創明『Teen』計劃」杭州學習團出發到當地考察。

江旻憓今晨出發前在機場表示，自己能奪得金牌，是得到很多人幫助，以及團隊的支持，幸運奪得奧運冠軍，唯一要做是想辦法回饋社會，報答大家的支持和鼓勵，認為最好的方法是在馬會工作，學習做慈善，感謝馬會給她機會，她已經退出體院全職運動員。對於網上流傳的碩士論爭議，她表示，論文就是一篇碩士論文，她有指導老師。

另外，譚志源表示，江旻憓的碩士論文不是馬會招聘時考慮的因素，她今年初通過人事招聘程序，適合出任有關職位，從巴黎回港後正式答應加入馬會。她的工作主要負責就馬會業務與政府、政黨、立法會、區議會以及地方團體聯繫，並參與推動青年、體育發展，以及慈善傳訊工作。對於有關職位招聘中，馬會列明申請人要具備相關範疇最少6年經驗，譚志源稱，江旻憓加入馬會完全根據人事招聘程序，在年初公開招聘的過程知道她有興趣，她作出申請並在筆試及面試中表現優秀。