財金官員指香港國際金融中心地位　未來要進一步鞏固和提升

財金官員今日(11日)發表網誌表示，香港作為國際金融中心，匯聚世界級的國際金融機構和人才，未來要進一步鞏固和提升地位，認為市場交投要更有深度，金融產品及其發揮的作用要更寬廣，籌融資的服務要更能滿足企業的需求，也要與不同地域有更多的交流互動，拓闊資金來源。

他指出香港金融市場既聯通內地、也連接世界，要充分發揮離岸人民幣業務樞紐的角色，未來要透過加強離岸人民幣流動性、增加產品和風險管理工具、完善基礎設施、開拓新市場等方面，助力穩慎扎實推動人民幣國際化。在航運中心發展方面，智慧航運、綠色航運和航運相關的專業服務，都是重點着力的方向。貿易中心發展方面，政府提出了將香港建構為「跨國供應鏈管理中心」，一站式全力支援「走出去」的內地企業在海外的產能和供應鏈布局，當中將衍生更多新的貿易服務需求，為香港帶來更大的機遇。

政府正在全力招攬人才，推出了「高才通」等一系列措施便利人才來港工作，而大力招商引資會帶來更多高增值職位，將有助把人才留住、用好。自2022年底以來，各項人才計劃合共已收到逾34萬份申請，21萬份獲批，逾14萬申請人已抵港。只要繼續完善便利人才發展的政策和生活配套，必定能吸引更多國際高端人才，與本地人才攜手為香港高質量發展賦能。