港協指今屆奧運港隊發揮已達到國際水平　運動員退役有梯隊承接

今屆巴黎奧運港隊暫時取得2金2銅，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜今日(11日)在電視台節目表示，港隊發揮已達到國際水平，有很高認同性，若以國家地區的人口比率來比較，在取得金牌方面，港隊的比例是相當不少。

對於劍擊女子個人重劍金牌得主江旻憓已「轉跑道」，而取得兩銅的何詩蓓未知是否退役，會否影響港隊未來奪獎，楊稱毋須聚焦在一、二位運動員，制度上有第二、第三梯隊承接。另外他對集中資源發展成「劍擊之都」，加大對整體運動員的投入，甚至改善分配機制，都不表認同，認為現時政府投放在體育的資源，以及分配制度都合適。又透露全民選拔，必是各體育總會要跟從的方向。

他又表示，運動員的薪金不高，但所有獲配的資源，是一個相當高數字的投資，不論是教練、醫療、住宿都有提供，嚴格來說，運動員是沒甚麼地方要花費，應該可以很從容。至於劍擊，所有設備都齊全，已有最好的教練，亦曾多次到外國培訓吸收經驗。就算要為一些有獎牌希望的運動再加資源，金額也不會多。對於近年接連有體育人才選拔不公被質疑不公，楊祖賜稱，認為只是個別情況，正檢視80多個體育總會的管治，例如是否一定是體育總會會員，才可有資格參加選拔等等，他強調全民選拔是必須，下月會交代。