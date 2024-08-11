新型工業化資助計劃43宗申請獲支持　目標27年130條智能生產線

政府的新型工業化資助計劃早於2020年7月推出，為加大力度支持企業推行智能生產，去年施政報告宣布優化計劃，今年1月8日起容許申請計劃的企業，任何時間在計劃下合共進行最多三個項目，以獲取最多共4,500萬元的配對資助。截至上月中，新型工業評審委員會已同意支持43宗申請，主要涉及食品製造及加工、紡織及製衣、建造材料、醫療器材等行業，合共68條生產線。當局目標在2027年將計劃下的智能生產線增至最少130條。

工業專員（創新及科技）葛明指出，香港要因地制宜，發展新質生產力，將創科成果應用到具體產業，推動新型工業化，為香港社會經濟發展帶來新動能。他又強調，科研能力和基礎是香港新型工業化發展最重要的優勢，而新型工業化也為香港創科發展提供豐富的需求和應用場景，完善創科生態。

有本地公司受惠於計劃，引入智能生產線。新鮮蔬果汁品牌負責人陳嘉指出，以往需經人手的工序，包括原材料處理、磨漿，以至裝瓶，現已全部改由機器完成，除令產能提升，生產過程也更衞生。生產力局首席數碼總監黎少斌指出，創新科技在製造業的應用，因應產品特色各有不同，即使同一行業，也未必能直接套用，因此，局方期望為有需要行業提供客製化服務，讓更多企業於生產過程使用創新科技，提高行業競爭力。