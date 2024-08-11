長沙灣私人屋苑闢毒品倉　拘無業男檢1850萬元貨

深水埗區執法部門根據線報及經深入調查後，昨日(10日)凌晨進行一項打擊毒品行動，警員突擊搜查長沙灣荔盈街一個私人住宅單位，以涉嫌「販毒」拘捕一名姓黃(28歲)本地男子，並在屋內檢獲約34公斤懷疑冰毒、1公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮、電子磅及一批毒品包裝工具，估計毒品市值約1,850萬港元。

經調查後，警員發現該販毒集團是以月租約3萬港元，租用該個高級私人屋苑單位作為毒品儲存倉及分銷中心，單位面積約450呎，相信已運作約8至9個月，並利用其人流少、高設防的特性，企圖逃避執法人員的追查。

被捕人士報稱無業，他現正被扣留調查，稍後時間將被落案起訴相關罪名，案件將於明日(12日)上午在西九龍裁判法院提堂。執法部門相信，今次行動已成功堵截該批毒品流入本地市場。行動仍在進行中，不排除之後有更多人被捕。

根據資料，由2023年1月至5月，涉及毒品案而被捕的青少年有81人，而在今年同時段，被捕青少年共有59人，數字上有下降趨勢。執法部門呼籲業主，出租單位前謹記查詢租客背景，例如職業、收入證明、租住單位的用途等，以免名下物業被不法分子利用。