劏房夏日如全天候桑拿　最高36°C住戶中暑　團體倡提供酷熱津貼

香港的氣候變化影響日益明顯，天文台今年於7月內共21天發出酷熱天氣警告，其中劏房居民成為社會上面對氣候變化更脆弱的一群。有團體今日(11日)公布調查結果，天台屋、平台劏房最高室內氣溫達攝氏36.4度，比天文台錄得的平均最高攝氏30.2度高逾6度，一般劏房則高逾4度。團體指所有住戶都因居所酷熱，曾出現中暑徵狀，例如氣喘、頭暈、抽筋等，建議政府支援不適切居所業主改造，確保居所符合建築物條例，包括有足夠窗戶。

葵涌劏房街坊會及低碳想創坊，上月訪問了葵青區內30名劏房、天台屋等不適切居所的居民。調查發現當香港天文台錄得平均室外溫度為攝氏30.2度時，天台或平台劏房戶的最高室內溫度則為攝氏36.4度，比室外氣溫高出6.2度，工廈劏房亦錄得攝氏34.5度。

調查亦發現，天台或平台劏房平均相對濕度為71.51%，工廈劏房則為73.06%。低碳想創坊成員黃靖恩表示，劏房戶居住環境炎熱，加上濕度高，容易孳生霉菌，住戶體感溫度亦會因上升。根據氣溫以及相對濕度推算，天台或平台劏房住戶錄得最高體感溫度可達攝氏42.78度，工廈劏房住戶則達攝氏40.78度。

該團體表示，劏房電費濫收嚴重，每度電往往較電力公司收費逾倍，有長者住戶迫於無奈長時間流連商場使用「免費冷氣」，建議政府關愛基金於每年酷熱天氣警告頻繁的月份，為不適切居所住戶提供時限性的酷熱天氣津貼，雙管齊下讓不適切居所住戶應對暑熱天氣所帶來的沉重生活及經濟壓力。團體亦建議政府關愛基金於每年酷熱天氣警告頻繁的月份，為不適切居所住戶提供時限性的酷熱天氣津貼。針對政府即將定立一系列準則，定義劏房，組織建議將窗戶、通風程度等加入標準。