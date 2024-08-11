北上生活利多於弊?　長者讚醫療獨怕一樣嘢!

選擇北上生活及發展的港人愈來愈多，《東呼即應》訪問一位76歲退休北上港人，他表示以同一份儲蓄，在上面的生活享受明顯比在香港好得多，就連去茶餐廳都更舒服。即使是最多長者關心的醫療問題，該名港人也表示，有何「頭暈身熱」也可以隨時就診，就算不去可用長者醫療券的指定醫院的私家診所，費用亦相較香港便宜，唯獨擔心跟不上內地的電子平台發展速度。

《東呼即應》進行街訪，被問到如果要定居，市民會有甚麼考慮，市民楊先生指可能內地的物價便宜些，但沒有甚麼認識的人；黃先生也認為物價會便宜些，但指自己可能因文化差異的問題，因此會更喜歡香港，不會考慮北上生活；鄧先生表示如果要長期在內地生活，認為有諸多不百年，如語言不是完全相通，而假設生病，他對內地醫療的信心未必有對香港那麼大。

雖然仍有很多未知與憂慮，但近年愈來愈多人已經將北上生活列入選擇之中，76歲的陳先生之前是一名小巴司機，五年前因為身體原因正式退休後常住深圳。被問到為何會選擇北上生活，陳先生表示在內地用錢、飲食方面比香港便宜，而且內地能過得豐富些，相比香港居住環境也好很多，就算是茶餐廳，坐得也更舒服，他指內地茶餐廳的價錢雖然也只是便宜一點點，但坐多久都沒有人眼光光望着你。

醫療方面，陳先生表示如有甚麼頭暈身熱，內地可以隨時就診，就算不去可用長者醫療券的指定醫院，去私家診所的費用也不算高，看中醫很方便，也不算很貴，內地會幫你煲好中藥也只需要一百幾十元。不過，陳先生也坦言有些事情還未習慣，他指內地便利的地方有很多，但自己年紀大追不上，例如在電子方面，他指自己不太會用微信，他又指目前兩地過關有點問題，建議一卡可以兩地過，指自己年紀大有時拿兩張卡會眼花看錯。

大灣區社會服務社總幹事工聯會副會長曾志文表示，如果港人打算在內地常居辦理居住證很有必要，因為領取居住證領後，可以享受到當地的國民身份的待遇，譬如可以去購買社保、醫保，甚至如果是有兒女一起在內地生活可在公立學校讀書，而如果年滿65周歲又有居住證的話，乘搭內地公共交通工具費用全免，也可以購買當地的城鄉醫保。