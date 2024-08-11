駝背老伯仲要揸的士　香港地生活認真不易

網上流傳圖片，一名扶拐杖駝背老伯，懷疑打開的士門開工，令人擔心安全之餘，也慨嘆香港衣食住行樣樣難。早前有內地遊客在港遇90歲老司機開的士，驚嘆內地「一定冇人敢請」。

早前有內地旅客在社交平台表示，在尖沙咀上了一架的士，聊天途中發現司機原來已經90歲，雖然嘴上讚對方「精神狀態很好」，但其實內心相當驚恐，事後更在片中旁白指「內地的話肯定沒人敢招」。

事實上涉及高齡司機的交通事故日益增加，去年5月，政府提出修訂建議，擬收緊高齡職業司機體檢要求，的士、小巴等商用車司機的體檢要求，將由70歲降至65歲或以上者須一年一檢，並將在「體格檢驗證明書」中增加多個項目，包括聽力及肌肉反應等，並要呈報眼疾及耳疾等情況，但有關措施計劃最快亦需今年第3季才能落實。

至於高齡司機續領所需的「體格檢驗證明書」，將訂立和區分適宜駕駛「商用車輛」及「非商用車輛」人士的體格標準。其中，職業司機體檢標準更為嚴格，當中包括視野和聽力篩查等；除非通過醫學評估，高齡司機患有夜盲症、認知障礙症、惡性腦腫瘤、植入式心臟除顫器，或需要使用輔助氧氣的慢性肺病等，將不會獲發或吊銷商用車輛駕駛執照。