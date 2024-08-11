警員淺水灣執勤期間　遺失快速上彈器及6發子彈

今日(11日)下午約3時警方接獲一名隸屬香港仔分區的警員報告，指今日在海灘道近淺水灣泳灘停車場執行職務期間，發現遺失了一個快速上彈器及6發點三八口徑的子彈。

警方十分重視有關案件，在接獲報告後已立即展開調查，派員到多處地點搜尋有關物品，但暫未有發現。案件列作「遺失政府財物」，交由西區警區跟進調查。

警方呼籲市民如拾獲有關物品，應立即致電或交到就近的警署，並重申警隊就裝備的保管及使用有嚴格的規定，會繼續就有關事件作出跟進。

過往亦曾發生警員遺失子彈事件。2019年9月13日晚上，一名隸屬屯門分區特遣隊的警員，在屯門杯渡路及震寰路一帶執勤期間，意外遺失一發點三八口徑的子彈。警方展開調查及到現場搜尋，惟未有發現。9月8日晚上，一名隸屬港島總區行動應變部隊的警員在灣仔一帶執勤期間，亦遺失一發點三八口徑的子彈。

同年8月26日晚上，一名隸屬東九龍總區行動應變部隊的警員，在深水埗欽州街遺失一發點三八口徑的佩槍後備子彈。翌日警方接獲市民報案，指在欽州街與長沙灣道交界的路上拾獲一發子彈，警員到場檢驗後，確認正是該遺失的子彈。