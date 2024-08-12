巴黎奧運閉幕　湯告魯斯送走會旗

【記者余樂詩巴黎直擊】巴黎奧運閉幕禮周一凌晨（12日）假巴黎法國球場舉行，如夢似幻的兩個多星期奧運旅程來到尾聲，看過一場史上最具創意、同時極具爭議的開幕禮，閉幕禮自然話題十足。

閉幕禮主題為《紀錄》，將以歌劇形式組成視覺奇觀，巨星湯告魯斯現身。男子跆拳道選手盧蔚豐及女子單車手李思穎，擔任港隊持旗手。中國持旗手是李發彬和歐紫霞。

第一項儀式是聖火熄滅，持續17日的氣球火盆完成使命，火種被移走。閉幕禮在主場館正式開始，場館內有個世界地圖舞台，各國持旗手持旗進場，在舞台上巡遊，然後運動員陸續進場。

運動員進場後，大會進行女子馬拉松頒獎禮，荷蘭跑手哈辛獲得金牌，亦是首次在奧運閉幕禮進行女子馬拉松頒獎，代表性別平等。

舞台表演砌出奧運五環後，現場變成流行音樂演唱會，樂隊Phoenix、比利時女唱作人Angele獻唱炒熱氣氛，現場運動員圍住舞台開Party，更有運動員興奮到衝上舞台。

閉幕禮致詞儀式上，代表五大洲的運動員出席，中國乒乓球女選手孫穎莎成為亞洲運動員代表。

奧運五環旗降下，巴黎奧運會結束，然後將奧運五環旗轉交下屆主辦城市，2028洛杉磯奧運，湯告魯斯隨即現身，在場館頂一躍而下，接過會旗後騎電單車離場，直奔機場乘飛機到美國，並複製電影《Mission:Impossible》橋段，將奧運五環旗送到荷里活。洛杉磯海灘接收會旗後，隨即舉辦一場音樂會。

最後儀式回到巴黎法國球場，由國際奧委會主席巴赫，與運動員代表一齊吹熄奧運火種，宣布巴黎奧運會正式結束。