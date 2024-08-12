7個月破逾1.1萬宗私煙　研落實完稅煙標籤

港府連續兩年大幅增加煙稅，令私煙及冒牌煙更加氾濫，今年首7個月，海關破獲11,032宗私煙案件，拘捕10,494人，檢獲私煙達2.95億支，口岸方面亦偵破了逾9,600宗旅客違規攜帶免稅香煙案件，按年急升88%，私煙活動更有「游擊」及「零散化」的發展趨勢。至於完稅煙標籤制度，海關約3個月後會與相關政策局商討落實細節。

海關關長何珮珊受訪時指，海關以往偵破的私煙倉庫大多數位於鄉郊偏遠地方，但近期發現因打擊較多而轉換地方，她說﹕「現在多數是用一些劏房，或者住宅，甚至用公屋來做這些儲存私煙的活動。」不過，她強調無論私煙集團利用任何方式走私，海關都會繼續打擊在街頭售賣私煙和用電話訂購私煙的活動。

她又指，今年4月海關拘捕了3個售賣白牌煙的士多和報紙檔的負責人，而法庭亦首次就白牌煙倉庫案件判刑，案中被告因管有680萬支白牌煙，被判囚14個月，她認為有關的行動再加上法庭判刑，已經產生了一定阻嚇力，直言：「見到在市面賣這個白牌煙的情況有收斂。」

為增執法成效，當局冀引入完稅煙標籤制度，識別已完稅和未完稅煙。何珮珊透露，已就完稅煙標籤制度展開顧問研究，預計3個月後有結果，將參考外國標籤制度，並按香港實際情況推出措施。提到標籤防偽技術，「這是整個制度其中一個重要部分，我們將參考現時其他國家的做法，研究現有最新的技術，考慮香港自己特有的私煙情況，而制訂一套適合香港的標籤制度。」