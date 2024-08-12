終院駁回非法集結罪終極上訴　黎智英李柱銘等7人維持有罪判決

壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。在8‧18案中，黎被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，共判監12個月。黎早前就該案與同案的李柱銘等6人提出上訴，高院上訴庭駁回7人參與非法集結罪的上訴，但組織控罪則上訴得直，定罪撤銷。7人就被駁回的參與罪申終極上訴，終院就部分議題批准上訴許可。終院今（12日）頒布裁決，一致駁回7人上訴，維持他們有罪的判決。

7名上訴人分別是黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭。5名主審法官包括終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及終院非常任法官廖柏嘉勳爵。

終院批出上訴許可的議題是，終審法院是否應採納英國最高法院兩宗具說服力，但對終院並無約束力的判例？如果答案是肯定的，法庭應在甚麼情況下及多大程度上進行執行相稱性的評估？終院在今年6月24日開庭聽取各方陳詞。當時上訴方指，當日集結和平進行，將參與者定罪屬不相稱，法院有責任維護市民的基本自由。律政司代表則稱，眾被告手持直幡帶頭，公然參與未經批准的集結，強調條例是用來平衡市民權利，以及公眾和國家安全。

黎智英就8‧18案與該6人原本分別被判監8至18個月不等，當中的李柱銘、何俊仁和吳靄儀獲准緩刑。由於有關組織的控罪上訴得直，眾人只就一項控罪被判罰，黎就本案的刑期由監禁12個月被減至監禁9個月。餘下3名有刑期上訴的上訴人，李卓人由監禁12個月減至6個月，梁國雄由監禁18個月減至12個月，何秀蘭由監禁8個月減至5個月。

案件編號：FACC 2-6/2024