8成市民滿意巴黎奧運港隊表現　近8成指有助提升社會凝聚力

巴黎奧運今日（12日）凌晨閉幕，港隊於今屆奧運收穫2金2銅共4面獎牌佳績。有團體進行電話訪問，8成受訪者對港隊的表現感到「滿意」，僅有6%受訪者則表示「不滿意」，另外有78%受訪者認為港隊的表現對提升香港社會凝聚力「有幫助」，研究團體認為結果反映出港隊於今屆奧運會表現贏得大部分市民的認可和讚賞，促進了社會團結。

香港研究協會於本月5日至11日展開全港性隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1014名十八歲或以上市民，以了解市民對巴黎奧運及本港體育發展的意見。結果指出共有84%受訪者表示「非常支持」及「比較支持」特區政府增加資源以支援運動員發展，惟結果較2021年東奧時進行的調查下跌11個百分點，而表示「非常不支持」及「比較不支持」的合共佔9%，較上次升6個百分點。

調查亦指出假設受訪者有一名年幼子女，並向其表示想成為全職運動員，合共有67%受訪者對此表示「非常支持」及「比較支持」，較上次調查跌11個百分點，而「非常不支持」及「比較不支持」的合共佔19%，較上次調查升10個百分點，不支持的主要原因是「政府支援不足」及「成功機會微」，分別有30%及22%。

研究團隊指，當局應加大對運動員的資源投入，進一步提升競技水平和表現，更應加大力度推動體育產業發展，創造更大的經濟效益；亦建議政府及社會各界，借助奧運熱潮舉辦不同活動，以增加身份認同及社會歸屬感，同時為市民營造更良好的運動氛圍，培養更健康的生活習慣。