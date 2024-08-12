冀3年內取締劣質劏房　議員促設計分制　杜絕「樹窿房」

劏房居住環境惡劣，政府去年成立「解決劏房問題」工作組，將在本月向政府提交報告，提出取締劣質劏房的方案。有政黨今（12日）提出多個建議，包括制定劏房登記制度，以計分制度有序取締劣質劏房，並建議劏房以整體面積計算，最低標準為7平方米；主要起居空間的高度應該不少於1.8米，杜絕「樹窿房」及天台屋等僭建劏房，期望在立法後2至3年內，逐步告別劣質劏房。

議員鄭泳舜指目前全港約有11萬個劏房戶，其中有2至3萬個屬於「非常劣質」、不適合居住的環境，建議政府應制定劏房登記制度，確保所有劏房租賃均受到政府監督及規管，而沒有登記的劏房，不可用作住用租賃，又指業主在法例實施起某一個時間內，必須向部門登記有劏房出租的物業，否則即屬違法。

針對劣質劏房的定義，他指監管部門應就取締劣質劏房，設立計分制，按風險評分，制訂執法計劃。而屬於僭建、明顯有結構安全，不符政府地契條款，安全風險較高的劣質劏房，應優先予以取締。

他又指劏房租管條例的登記未如理想，罰則阻嚇性不足，因此當局應切實執法，檢控違例個案，並適時檢討增加違例者的罰則，以維持登記制度及法例的阻嚇力，而因應登記制及取締行動，劏房的總供應將有明顯的減縮，為免劏房出現不合理的加租潮，當局應檢討現行的涉及劏房的租務管制法規。

至於劏房標準方面，另一議員陳學鋒指現時公營出租單位的人均編配面積為不少於7平方米。當局應參考這個標準，為劏房訂定不低於7平方米的最低面積標準；而以香港男士平均高度約為1.75米作基準，若起居空間低於1.8米，將難以讓住客正常站立，嚴重影響其日常生活，故為杜絕所有「閣仔房」與「樹窿房」，建議地面量度至天花板的高度必須不少於1.8米。

陳亦建議符合標準的劏房，若內設有廚廁，兩者必須有實質的間隔分開；若只設有廁所，亦應與其他空間有實質的間隔作分隔；而劏房本身如屬於僭建物，如設於僭建露台、走廊或天台，存在明顯及嚴重的結構安全風險，應被視為不合標準。

就「解決劏房問題」工作組進展方面，鄭泳舜指小組報告接近完成，相信在兩三個星期內會提交給特首審議。