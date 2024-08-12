料10億收購馬頭圍道/落山道項目　市建局保證補償金額「貼市」

市建局宣布開展土瓜灣馬頭圍道/落山道重建項目，項目估計以逾10億港元進行收購。市建局表示，會請7名估價師計算補償金額，相信補償金額一定「貼市」。馬頭圍道／落山道發展項目涉及約110個業權、180戶及20間地舖。曾有發展商1.8萬港元1呎提出收購。市建局以「輕資本」方式發展，預計收購成本10多億港元，居民補償金額多少，1年後才公布。

市區重建局總經理(規劃及設計)關以輝今日(12日)接受電台訪問時表示，目前仍處規劃階段，要待1年多後完成所有法定程序後再出價，市建局無水晶球去預測市價，但保證收購價會「貼市」，他稱「只要他們收到津貼補償，立即買樓都會是一個貼市價，但如果收到補償，再遲一些、想清楚再買，樓市有升有跌之後升或跌預測不了。」

此外，發展項目之中約9幢樓維修保養欠佳，市建局說樓宇狀况或有危險，無論市建局何時收購，業主都有責任處理維修問題，他稱「如果涉及樓宇情況或者有危險，其實無論何時收購也好，都應該先做安全維修是更重要，而且我們有維修保養計劃，到收購時我們會與業主按比例分擔這數年內維修保養的費用。」