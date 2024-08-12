一家4口住不足100呎劏房　丈夫要打地鋪　小朋友難專心溫習

劏房居住環境引人關注，有政黨在今年4月至6月期間，選取本港劏房戶較集中的區域，分別為深水埗、油尖旺及九龍城，搜集劏房個案及與劏房戶進行聚焦小組訪談，當中有一家4口居住在不足100呎的劏房，亦有年近80歲的長者居住在天台屋，他們因申請公屋年期不足、希望原區安置等原因而未有申請簡約公屋和過渡性房屋。

該政黨指受訪者中有一半是單身或獨居，另一半屬於二人或以上的家庭。大部分受訪住戶指有申請並正輪候公屋，有部分住戶表示已有申請過渡性房屋及簡約公屋，希望盡快改善居住環境。沒有申請簡約公屋及過渡性房屋的住戶中，大部分指因工作和交通原因，擔心未能適應而沒有申請。有住戶表示習慣居於劏房單位，不會選擇搬遷至其他房屋種類，包括公營房屋。

居住環境方面，調查結果顯示大部分劏房單位位於樓齡達50年或以上的樓宇，且大部分單位屬於板間房類別，面積少於100呎，當中3成單位面積更是不足50呎，有住戶的空間只有一個以木板間隔的床位大小。

深水埗區議員林偉文表示，有劏房出現廚房和廁所共於同一空間，或與鄰近單位共用廚廁的情況。另一方面，大部分受訪住戶指大廈及單位內欠缺消防安全裝備，部分受訪者指住所不時有老鼠、床蝨和蟑螂等昆蟲出現，亦有住戶指單位有滲水漏水的問題。

另一深水埗區議員劉佩玉指近來天氣酷熱，板間房、劏房等的空氣流通很差，因此住戶不能在本身住的地方停留，而深水埗幾十棟樓宇是「酷熱大廈」，大多為三無大廈、唐樓。

劏房住戶陳女士表示，她們一家4口居於深水埗劏房，房間狹窄，雖然只需要3,500港元月租，但不足100呎，導致小朋友很難專心寫作業，她又指套房內連床也放不了，因此要外出工作的丈夫日常要「打地鋪」。

年近80歲的周先生獨居於5樓的天台組合屋內，居住了7至8年，天台屋面積有80呎，他又指自己患有腸癌導致行動不便，因此房屋署派了2次公屋，覆診也較麻煩，希望原區安置。他指自己經常遇到日灑兩淋場面、滲水問題、氣溫常達38度及鼠患嚴重，而業主已收到屋字署通知須在半年內清拆天台屋，因此很快會遭到迫遷。

被問到有否申請簡約公屋和過渡性房屋，周先生指由於地點問題而未有申請；陳女士則指有申請，但由於公屋輪候時間不夠而未能成功，而適用於乙類租戶，即包括輪候傳統公屋少於3年的人士的過渡性房屋，位置則較為偏遠。