美食商貿博覽周四開鑼　力推清真食物及飲品　最後一天開放公眾參觀

第二屆美食商貿博覽將於本周四(15日)起，一連3天在灣仔會展舉行，吸引26個國家及地區的展商、110個買家團參與，兩者較上屆均有升幅。貿發局今日(12日)表示，今年東盟十國有9國均參與博覽，清真食品需求不斷增長，博覽今年大力推動清真食品和飲品在港發展，並增設清真食品標誌。有清真食品供應商稱，香港具地理優勢，是清真食品的採購及出口中心，容易接觸不同穆斯林客戶。

今年美食商貿博覽設20個國家及地區展館，參展商來自26個國家及地區，包括日本、韓國，東盟地區的印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國，遠至墨西哥及波蘭，甚至福建、貴州、湖南、四川、浙江等內地省份的展團，均展示各自產地的最新食品、服務及科技趨勢。博覽為期3天，首2天會向業內買家開放，最後一天將同時開放予公眾。

除美食商貿博覽外，美食博覽亦同場於本周四至下周一(15日至19日)期間舉行。貿發局指，餐飲業在目前經濟環境下面對挑戰，冀透過針對公眾的美食博覽吸引市民及遊客消費，又指美食商貿博覽吸引世界各地買家，相信他們留港消費亦有助本港餐飲及零售業。