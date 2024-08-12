追擊販毒集團再掃屯門屋苑毒品倉　檢1.75億元可卡因拘無業男

繼今年7月18日，執法部門於元朗搗破一個大型毒品儲存倉庫，檢獲共重約386公斤、市值約3億港元的懷疑可卡因後，警員繼續作出追查，並於上周六(10日)針對同一販毒集團採取另一次打擊行動，成功瓦解該集團位於屯門私人屋苑的毒品倉庫，檢獲約204公斤的懷疑可卡因，市值超過1.75億港元，並拘捕一名本地男子。

調查警員表示，執法部門根據調查及情報分析，鎖定位於屯門藍地一個私人屋苑的毒品儲存倉，至上周六採取行動，於落馬州截查一名姓羅(27歲)無業漢，隨後將他押返於上述屋苑租住的單位搜查，在屋內檢獲204塊、每塊約重一公斤的懷疑可卡因。

警員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕羅男，他現正被扣留調查，稍後將被暫控一項上述罪名，案件將於明日(13日)在屯門法院提堂。

經初步調查後，執法部門相信該毒品儲存倉只是運作約半個月，單位租約為期兩年。有人受到販毒集團的金錢利誘，聽取指示租用單位，並且「一條龍」擔當倉管及毒品派送工作。今次行動已阻截該批毒品流入市面，重挫該個販毒集團，警員會針對相關集團作跟進追查，不排除稍後有進一步執法行動。

調查警員補充，自執法部門於上月搗破元朗毒品倉後，涉案集團於短短兩日後開始租用上述屯門單位，不排除是遭到執法行動打擊後，該集團急需將毒品轉移至屯門的新毒品倉庫，以逃避警員追查。