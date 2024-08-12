馬來西亞遠洋船走私電子零件　檢3700萬貨疑圖迂迴偷運內地

今年7月31日，海關在一艘報稱運載鋁合金的遠洋船上，檢獲大量未列艙單的電子零件及配件，估計市值約3,700萬港元。

上月31日，海關港口海域科人員聯同有組織罪案調查科展開聯合行動，打擊海上走私活動，當中鎖定一個由台灣經香港轉口到馬來西亞的40呎海運貨櫃。根據資料顯示，該貨櫃報稱載有鋁合金，惟關員進行X光檢查時，發現影像有可疑，當中的貨物顯示出許多較淺色的部分，不符合鋁合金的密度和形狀，而且貨櫃有多款不同種類貨物，亦與所報稱的單一貨物有異。

基於上述原因，海關判斷當中可能涉及走私，開櫃檢查後，檢獲47板未列艙單的電子零件及配件，包括WiFi路由器、電容、電阻及集成電路等，市值超過3,700萬港元。

海關相信，由於內地對該些電子產品的需求殷切，走私分子因而藉迂迴路徑，將該批貨物送抵馬來西亞後，再以不同途徑走私到內地。如果該批貨物被成功走私，料可逃稅約550萬港元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

海關人員表示，經海關大力打擊不同收藏手法的走私活動後，今次的不法分子並無刻意利用任何方式收藏貨物，而是明目張膽地將貨物直接放在貨櫃內。此外，不法分子亦利用已經解散的公司登記寄件人，藉此逃避偵查。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。