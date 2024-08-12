4人涉就建築項目行賄受賄100萬　其中1人認罪准保釋待10.8判刑

廉政公署前年起訴4人，控告他們涉嫌行賄受賄100萬港元，以在一間總承建商的建築項目上得到優待，以及涉嫌串謀偽造帳目以掩飾支付有關賄款。涉案合約總值2.5億港元啟德體育園的項目4人分別被控代理人接受利益、向代理人提供利益及串謀偽造帳目罪，案件今（27日）在西九龍法院（暫代區院）審理。其中一人認罪，獲准保釋至10月8日處理求情和判刑。其餘3名被告則否認控罪受審。

4名被告依次是吳和能(58歲)，協興建築有限公司時任高級經理，被控一項代理人接受利益罪名；利成泥水工程有限公司股東兼董事姚樹穩(59歲)，被控一項向代理人提供利益罪名；姚樹穩與同案兩名被告，即利成另一名股東兼董事麥鴻藻(65歲)，以及順發貿易公司東主姚順全(61歲)，同被控一項串謀偽造帳目罪名。

首被告被控於2021年7月27日，無合法權限或合理辯解下從姚樹穩接受賄款100萬港元，作為在與協興的事務或業務有關的事上，對利成予以優待的誘因或報酬。而次被告則向吳提供該100萬港元賄款。姚樹穩、麥鴻藻及姚順全則被控於2015年7月13日至去年11月10日，一同串謀，不誠實地捏改多份為會計用途而製備的文件。吳和能今承認一項代理人接受利益罪，獲准保釋等候10月8日處理求情及判刑。

案件編號：DCCC 604/2022