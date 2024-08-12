公屋輪候時間微降0.2至5.5年　長者一人申請者平均等3.7年

不少基層市民仍在苦候公屋「上車」。房委會今日(12日)公布，截至今年6月底，一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年至5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年至3.7年，對比3月底為3.8年。

今年第二季獲編配入住公屋的一般申請有約7,000宗，是自2022年第三季以來獲編配宗數最多的季度，當中獲編配的長者一人申請佔約900宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為500宗。

本季有4,400宗一般申請獲編配入住位於大埔富蝶邨、青衣長青邨及屯門業旺邨的新公屋單位，當中長青邨及業旺邨的單位均是「公屋提前上樓計劃」下分階段提早落成的項目，分別提早9個月及5個月完工。

當局表示，隨着未來數年屯門、東涌、觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地有不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位將於明年初開始陸續落成，預期整體公營房屋供應會持續顯著增加，有信心公屋綜合輪候時間至2026/27年度回落到約4.5年的目標能夠達成。政府至今已覓土提供超過2.1萬個過渡性房屋單位，超出2萬伙的目標。除了已在營運的1.58萬個單位外，截至今年6月底止尚有近5,400個單位會在今年及未來兩年相繼落成營運。