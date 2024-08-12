當局委任人工智能資助計劃委員會　評審超算中心資助額度

當局於今年財政預算案公布，數碼港正設立人工智能超算中心，會撥款30億港元推行為期3年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等善用相關算力，推動科研突破。當局今日（12日）宣布委任人工智能資助計劃委員會，周四（15日）生效，為期3年，將負責就計劃推行提供有關整體方向、行政及運作模式等意見，以及就合資格超算中心算力資助申請進行評審，包括具體資助額度、期限及使用條件等。

當局表示，委員會成員來自資訊科技、人工智能、公共行政及工商界別，由港區人大代表、互聯網專業協會會長冼漢廸任主席，非官方委員包括工業總會常務副主席陳偉聰、議員簡慧敏、前政府資訊科技總監林偉喬、中大工程學院卓敏機械與自動化工程學教授劉雲輝、數字化經濟發展委員會轄下人才發展工作小組成員黃仲翹，以及前科大電腦科學及工程學系系主任楊強。

數碼港於去年底表示，超算中心預計分兩階段，因應園區第五期發展，首階段預計最快今年底投入服務，第二階段則於明年至2026年初落成。當局表示，數碼港稍後將公布人工智能資助計劃的申請詳情。