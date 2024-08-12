沙田院舍續爆耳念珠菌　八旬男院友中招　與早前個案同房

沙田水泉澳的安老院舍嘉頤薈繼早前爆耳念珠菌群組，衞生署衞生防護中心今日(12日)公布，該群組再錄得1宗新增個案，涉及一名83歲男院友，他有長期病患但無相關感染徵狀，現時情況穩定。截至今日，該院舍耳念珠菌群組共有4宗個案，其中兩名帶菌者已因自身疾病離世。

防護中心接獲醫院管理局通知，一名居於沙田嘉頤薈並曾入住威爾斯親王醫院的83歲男院友，經化驗證實帶有耳念珠菌。流行病學調查顯示，該病人與早前公布涉及該院舍組群的其中一宗個案居於同一房間。防護中心已即時跟進並實地視察該院舍，其環境局限令院內出現耳念珠菌傳播。

由於該院舍出現新增個案，防護中心已聯絡社會福利署及醫管局社區老人評估小組，加強對該院舍的相關支援，並協助該安老院舍實施適當感染控制措施。此外，防護中心亦已再次提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒，使用專用醫療用具、洗手間及沐浴設施，以防止耳念珠菌散播。署方會與院舍保持密切聯繫並監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。