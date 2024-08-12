類風濕重創謝影雪！　冇得根治2類人士易中招

類風濕關節炎是本港常見風濕科症之一，近年更有年輕化趨勢。據資料統計，30歲至50歲是病發高峰期，港隊羽毛球代表謝影雪亦不幸患上此病，頂着病患出戰巴黎奧運。《東呼即應》找來專家拆解類風濕關節炎病因及治療方法，西醫指此症暫時成因不明，警告若錯過黃金治療時機，可能會出現無法逆轉的關節變形；中醫則表示，除了用藥亦可針灸、外用藥浴，甚至可加上日常食療和運動治療。

本港大約有0.4%的人患類風濕關節炎，港隊羽毛球代表謝影雪自言出戰奧運前，曾經在膝蓋抽出幾樽水，每過幾天便多一個關節腫痛，形容賽前「好像不會打球一樣」，甚至痛得連刷牙也有困難。

從事演藝工作的陳思圻Vicky亦是患者，她憶述約20歲已有症狀，每天起床總會有一邊手出現痛楚，無法張開手掌，需要忍痛強行張開，可能要用多達一小時才能完全張開手，有時扣鈕甚至戴首飾或戒指、耳環等也會有問題。她曾到骨科照X光，但報告顯示無恙，唯有繼續忍痛。她坦言原因不明的痛症令其身心俱疲，亦不敢告知家人，後來有朋友介紹她進行檢查，集中改善身體缺乏的各種元素才慢慢康復。

風濕病科專科醫生吳善巍表示，類風濕關節炎暫時成因不明，通常30歲至50歲左右是最普遍的發現年齡，有相關家族病史、吸煙及女性均較容易發病，女性患病機率更高男性2倍至3倍。他指，類風濕關節炎最典型症狀就是小關節對稱的紅腫熱痛和僵硬，早上起床時像機械人般僵硬，亦會出現虛弱、疲倦、肌肉痛、沒力氣，甚至體重下降等，關節痛亦會令患者情緒較低落。

至於治療方面，吳善巍指目前暫無根治方法，主要是針對免疫系統進行紓緩性及控制病根的治療。他警告，切忌因為覺得藥物有很多副作用而放棄治療、尋找偏方醫治，否則可能錯過黃金治療期，一旦嚴重發炎就會侵蝕軟骨及關節，若出現變形就無法回頭。

苗康集團顧問中醫師黃耀昌則指，在中醫角度，類風濕關節炎屬於痹證範圍，最早在《黃帝內經》已有提及。風寒濕三氣雜至，會形成經絡阻塞產生痹證，由於病人素體、陰陽氣血不足，受風寒濕熱邪乘虛侵襲，導致氣血痹阻而發病。他表示，中醫講求「辨證論治」，其中分8種證型，分出證型就有治法，有方劑處理，亦可以針灸、外用藥浴，甚至可加上日常食療和運動治療，例如簡單的氣功、八段錦及易筋經等。

黃耀昌表示，患者有5類食物要戒口，包括高脂肪類食物、海產類、過酸過鹹的食物、刺激及辛辣食物，以及酒類；另外亦有食物可預防及緩解病情，例如苦瓜、苦菜、絲瓜及馬齒莧等清熱解毒的食物，可緩解炎症發生時的紅腫痛；類風濕關節炎患者往往比較濕重、脾虛，因此淮山、扁豆、薏米及茯苓等常用健脾祛濕的食材可作日常食用；香菇、草菇、平菇、黑木耳及牛肝菌等食物則有調節人體免疫力的作用；另外蘋果、梨、桃、哈蜜瓜及紅蘿蔔等蔬果含豐富維生素、微量元素及纖維素，可改善人體新陳代謝，起清熱解毒、消腫止痛的作用。