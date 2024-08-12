單拖食客坐四人卡位　茶記唔滿座有冇問題

患病要遵守飲食禁忌無可厚非，但原來簡單如光顧食肆也有「禁忌」。有網民投訴一人用餐坐卡位，被要求改坐一人枱，憤而埋單走人。其他網民反應兩極，有人批評是「西客」行為，有人則認為既然餐廳有大量「吉位」，不妨讓客人坐得舒服一點。

最近有人在網上討論區分享外出獨自用餐的體驗，表示當時進入餐廳後，在4人卡位坐下自助點餐，之後有侍應要求轉單人枱。樓主聲稱當時看到有很多空位，亦沒有人在等位，於是堅持不轉，結果憤而離場。

網上對此反應相當兩極，有人批評樓主一個人堅持霸佔4人卡位，是典型「西客」行為；也有支持的意見認為，餐廳既然是自助點餐，門口沒有「知客」帶位，意味客人可以自己選擇位置，其他大型連鎖快餐店亦不會叫客人起身轉位。

這類客人是否「西客」，固然「拗到天光」都不會有結論，但食客肯定有權選擇一路向「北」。之前便有不少人分享心得，在內地光顧食肆不僅不會坐久一點便被人催促要「翻枱」，甚至帶其他店的食物進去亦沒有問題。不過，所謂「百貨應百客」，觀乎有本地茶餐廳以「粗獷豪邁」服務作風聞名，卻一樣有不少捧場客，便可見一斑了。