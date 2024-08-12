杭州學習團晚宴分享成功故事　江旻憓：奧運終奪金報答支持

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，日前履新出任馬會對外事務助理經理，首項工作便馬會支持舉辦的「共創明『Teen』計劃」杭州學習團出發到當地考察。學習團歡迎晚宴今晚(12日)在杭州舉行，江旻憓表示，去年杭州亞運時只得到銅牌，感到不開心及失望，認為自己可以做得更好，今屆奧運終於可以奪金，報答大家的支持和信任，又感謝市民觀看比賽，令她有更大力量爭取金牌。

她續指，在奧運後加入賽馬會，是因為馬會是全球性的慈善機構及體育機構，一直支持運動員，她希望報答馬會的支持，加入後可以共同建設更美好的社會。賽馬會指是次學習團「含金量」很高，亦是江旻憓奪金後加入賽馬會後的首項工作。馬會撥款2,100萬港元，支持「共創明『Teen』計劃」，行程涵蓋創新科技、歷史文化及體育交流，希望可令學員開眼界，接觸平常難以接觸的事物和地方。

港府表示，香港賽馬會帶領我們的學員，來到杭州進行多天的學習團，行程十分豐富，包括參觀杭州市、西湖景區、浙江大學、杭州良渚博物院、高水平的創科企業，以體驗國家在不同方面的發展與成就，以及參觀杭州亞運會場館和運動員培訓基地等，本港運動員在去年亞運會一共取得53面獎牌，創下參加歷屆亞運會以來的最好成績。

港府透露，今年3月至今相關內地學習團已有18團，提供接近1,000個名額，遠超上一期計劃只有200個名額，未來會繼續鼓勵合作夥伴舉辦相關學習團，而第三期「共創明『Teen』計劃」會在年底招生，細節屆時會公布。