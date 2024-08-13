沙田廣源邨兩車互頂　平治司機粗口橫飛：點樣逆線？你有無打燈啊？

沙田發生兩車爭路糾紛。網上平台瘋傳一段車Cam片，顯示上周六(10日)晚上10時許，一輛私家車沿廣源邨停車場駛出廣善街讓位線前，突然一輛白色平治房車駛至，更響按提示私家車讓路，並驅車貼近其車頭位置，導致兩車車頭互頂。

平治車上穿白衣的司機及乘客落車，兩人更手指指斥責私家車司機：「走唔走啊?」，司機回應：「喂，你逆線喎，我轉左，點走？」，白衣司機暴怒：「點樣逆線？你有無打燈啊？X你老X，走唔X走，X你老X！」，司機：「我轉左啊！」，白衣司機怒叫：「左你老X啊，依家！」，司機無奈解釋：「我轉左，點走啊！」白衣司機繼續爆粗暴喝：「走唔X走，X你老X」，司機向白衣司機詢問：「你依家想點？使唔使報警？」，白衣司機情緒激動：「報啊！X你老X！打你老X臭X！」，司機反駁：「唔係咁嘛！你自己逆線！」，白衣司機回敬一句：「逆乜X嘢線啊！」。

從影片所見，廣源邨停車場原先有出及入兩條行車線，惟其中一線已經封閉，更設有紅色帳篷臨時更亭，車輛出入只剩一條單程行車線可用，平治房車駛入停車場入口時，如依照馬路面地線，平治房車轉彎時有逆線之嫌。執法部門同日晚上10時42分接獲市民報案，指上址發生交通糾紛，案件列「交通投訴」處理。